Dina Boluarte alcanza un 93.8% de desaprobación, según la última encuesta de CPI, que refleja un masivo rechazo ciudadano a su gestión. La mandataria, cuya aprobación se desploma a un mínimo histórico de 2.5%, ve cómo su popularidad se mantiene en los rangos más bajos de los últimos meses. Este resultado, que se enmarca en una profunda crisis de legitimidad, es compartido por el Congreso de la República, el cual por primera vez la supera en impopularidad con un 94.4% de desaprobación.

Vea también: New York: Dina Boluarte destaca avances en igualdad de género ante la ONU

El severo castigo en las encuestas está directamente vinculado a la polémica ley de AFP, una reforma que generó masivas movilizaciones de la Generación Z y obligó a un retroceso legislativo. La respuesta reactiva del Ejecutivo, que autorizó un octavo retiro de fondos previsionales, fue interpretada como una medida para calmar las protestas. Este escenario, donde ambas instituciones del Estado son ampliamente rechazadas, evidencia una fractura crítica entre la clase política y la ciudadanía.

