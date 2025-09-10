La presidenta Dina Boluarte anunció que su gobierno trabajará en la reducción sistemática de la informalidad laboral mediante la creación de una Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la Formación Laboral, que funcionará como espacio de articulación al más alto nivel. Este organismo, que debatirá y aprobará la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2025-2040.

Vea también: Ministro del Interior se disculpa por la polémica frase “extrañamos a nuestros delincuentes”

Esta comisión busca implementar políticas públicas efectivas que mejoren la productividad y competitividad del país, respondiendo a uno de los principales desafíos estructurales de la economía peruana. La creación de esta misma se da en el espacio en donde la mayoría de los peruanos trabajan de manera informal.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO