Ante posible vacancia de la presidenta, Dina Boluarte, donde se registra una expectante vigilia mediática mientras el abogado defensor Juan Carlos Portugal confirma su reunión con la presidenta para analizar las investigaciones del Ministerio Público. El jurista, quien permaneció aproximadamente tres horas y media en la sede ejecutiva, señaló que no abordaron el pedido de vacancia aunque se mostró dispuesto a acompañarla al Congreso si esta se concretara, revelando la preparación legal que sostiene la administración ante este escenario.

Los ministros regresaron al Palacio hacia las ocho de la noche en sus vehículos oficiales, ingresando individualmente y evitando pronunciarse frente a los periodistas que aguardaban a pocos metros de la puerta. La ministra de Comercio Exterior, Ana Cecilia Gervasi, fue la única que al menos saludó a las cámaras sin ofrecer declaraciones, mientras el resto del gabinete mantuvo un hermetismo que refleja la tensión interna mientras el Legislativo debate el futuro de la mandataria.

