El Poder Judicial fijó para el 15 de octubre la audiencia que resolverá el pedido de impedimento de salida del país en contra de Dina Boluarte, una solicitud presentada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. La Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada convocó a la audiencia para las 9 de la mañana, la cual ha sido calificada como presencial, lo que exige la asistencia obligatoria de la expresidente. Esta exigencia representa un desafío para Boluarte, quien tiene un historial de reticencia a acudir a citaciones judiciales, como sucedió en varias etapas del caso Rolex, lo que finalmente motivó el allanamiento de su vivienda.

La audiencia presencial para Boluarte marca un punto crítico en su situación legal actual, ya que el resultado definirá su posibilidad de salir del territorio nacional. La expresidente se encuentra actualmente en su casa en Surquillo, según ha indicado su abogado defensor, desde donde deberá trasladarse a la sede judicial para el miércoles.

