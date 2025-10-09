La comitiva de avanzada de Dina Boluarte ya se trasladó al Congreso de la República, confirmando que la mandataria acudirá esta noche al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa o evaluar alternativas legales ante la posible vacancia. Este despliegue de seguridad, que siempre precede sus apariciones oficiales, tiene como objetivo verificar que se cumplan todas las condiciones de protección requeridas para su traslado, un protocolo que se activa cuando la presidenta debe enfrentar situaciones críticas durante sesiones parlamentarias.

Fuentes de Palacio de Gobierno indican que el equipo de seguridad arribó al Palacio Legislativo para supervisar los dispositivos de protección, aunque se desconoce si Boluarte buscará evitar la vacancia presidencial o presentará su renuncia ante el pleno. Este movimiento, que constituye un procedimiento estándar en visitas presidenciales, confirma que la jefa de estado se presentará personalmente en el Congreso, marcando un punto crucial en el desarrollo de la crisis política que actualmente vive el país.

