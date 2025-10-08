La presidenta Dina Boluarte aseguró que su gobierno no será indiferente ante la ola de extorsión que afecta a los transportistas, un mensaje que dio durante su discurso por el 204 aniversario de la Marina de Guerra donde responsabilizó a administraciones anteriores por el ingreso descontrolado de migrantes. La mandataria, quien afirmó que su administración no “mirará de costado” el sufrimiento ciudadano, enfatizó que la delincuencia se ha visto fortalecida por la inmigración ilegal que otros gobiernos permitieron, lo que a su juicio ha generado que las redes criminales se fortalezcan en el país. Frente a esta crisis, Boluarte se puso al frente del problema y garantizó que atenderá los reclamos por un Perú más seguro, especialmente de los trabajadores que son blanco constante de estas bandas.

En su intervención, la jefa de Estado hizo un llamado a la unidad de todas las instituciones y de la sociedad para vencer los desafíos pendientes en materia de seguridad, que incluyen la delincuencia común y el “nuevo terrorismo” de las extorsiones. Boluarte recalcó que se requiere la mano firme de las fuerzas del orden y del sistema de justicia para que los criminales paguen por sus actos y no permanezcan libres en las calles, una postura que busca tranquilizar a una ciudadanía desesperada por la inseguridad.

