Dina Boluarte enfrenta un escenario cada vez más adverso, luego de que el congresista Diego Bazán afirmara que existen 116 votos a favor de la vacancia presidencial. La bancada de Somos Perú confirmó que respaldará la medida, sumándose a otras agrupaciones que consideran que el Ejecutivo ha perdido legitimidad. Este bloque, según fuentes del Parlamento, busca que el debate no se dilate más y que la decisión se someta de inmediato a votación.

En medio de este panorama político, la congresista Ruth Luque criticó que se hable de gobernabilidad cuando según dijo “ha habido varios asesinatos” durante las protestas. Sus declaraciones reflejan el clima de tensión que domina el Congreso, donde las bancadas han coincidido en que el país necesita una definición política urgente para salir de la crisis institucional.

