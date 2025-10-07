Congresistas se mostraron divididos por el pedido de Dina Boluarte a la ciudadanía de no abrir mensajes de extorsionadores, una declaración que generó reacciones inmediatas en el hemiciclo, donde legisladores de oposición calificaron la sugerencia como “inaceptable” e “incapaz”. Estas críticas, que destacan una aparente desconexión con la realidad que viven los peruanos ante la creciente ola de extorsiones, contrastan con la defensa de algunos aliados del Gobierno, quienes, aunque admitieron que “no son frases tan afortunadas”, resaltaron el hecho de que las autoridades se hayan reunido con los transportistas.

La polarización quedó en evidencia cuando otros parlamentarios, intentando matizar la polémica, coincidieron con la recomendación de no contestar llamadas desconocidas, una práctica que admiten seguir personalmente. Sin embargo, esta postura no logra ocultar el malestar general hacia lo que varios perciben como una simplificación del problema de seguridad, un debate que deja al descubierto las profundas divisiones políticas y la presión por encontrar soluciones efectivas más allá de las declaraciones.

