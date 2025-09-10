La presidenta Dina Boluarte defendió la ley de amnistía para militares afirmando que “no vamos a permitir injerencia de ningún tipo” en referencia a posibles cuestionamientos de organismos internacionales. Sus declaraciones se producen en el contexto de una evaluación gubernamental sobre la conveniencia de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, medida que genera divisiones dentro del propio gabinete ministerial. La mandataria enfatizó el derecho del Perú a “tejer su propia historia” sin interferencias externas, recordando que el país “venció al terrorismo y aprendió a vivir en paz”.

El debate se desarrolla mientras se analiza una iniciativa legislativa que busca amnistiar a miembros de las Fuerzas Armadas, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos que advierten sobre posibles afectaciones a las víctimas. La posible denuncia del Pacto de San José representa una decisión de graves implicancias jurídicas internacionales, particularmente para el sistema interamericano de protección de derechos humanos del cual Perú ha sido parte histórica. Expertos constitucionales recuerdan que cualquier decisión en esta materia requeriría un amplio consenso nacional y un cuidadoso análisis de sus consecuencias jurídicas y diplomáticas.

