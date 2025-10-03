La presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a la ciudadanía para que en las próximas elecciones analice cuidadosamente a quién le entrega su voto de confianza, advirtiendo sobre aquellos candidatos “negacionistas” que buscan el poder sin mostrar compromiso real con el desarrollo nacional. Boluarte instó a los electores a apoyar a los “buenos demócratas” que demuestran dedicación y amor por el Perú, líderes que trabajan con esfuerzo genuino en lugar de buscar beneficio personal.

La mandataria señaló que “estas voces”, a quienes acusó de intentar boicotear su gestión desde el inicio, ahora se presentan como “buenos corderos” ofreciendo soluciones falsas que no corresponden con su historial de obstrucción. Subrayó que los verdaderos representantes deben guiar al país hacia el crecimiento, no hacia la derrota, especialmente en el contexto de las elecciones del 12 de abril donde se definirán los integrantes del Congreso.

