Durante su discurso en la 37° edición de Perumin en Arequipa, la presidenta Dina Boluarte anunció que su gobierno presentó al Congreso once puntos clave para una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE). La mandataria, quien enfatizó el apoyo a una minería moderna y responsable, detalló que la propuesta incluye temas cruciales como la trazabilidad de minerales y mecanismos de inclusión financiera. Este anuncio se da en el contexto de un plazo perentorio, ya que el proceso de formalización actual culmina el 31 de diciembre de este año.

Boluarte hizo un llamado al Legislativo para que, con prudencia y conocimiento, apruebe una nueva ley MAPE que priorice la unidad nacional y evite más conflictos sociales. La presidenta fue enfática al señalar que su gobierno no permitirá el desorden, abogando por un diálogo sincero donde prevalezca el interés nacional por encima de cualquier interés particular.

