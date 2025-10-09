El congresista Elías Varas envió un oficio a distintas embajadas extranjeras solicitando que se niegue cualquier pedido de asilo político de Dina Boluarte. En su carta dirigida a representaciones de Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Austria, Bolivia, China, Colombia y Egipto, el parlamentario pidió expresamente “abstenerse de conceder asilo o refugio diplomático” a la mandataria peruana.

Elías Varas sostuvo que la solicitud busca evitar un eventual intento de evasión ante los cuestionamientos políticos y legales que enfrenta la presidenta. Su iniciativa se suma a otras acciones impulsadas desde el Congreso, en un contexto de creciente tensión institucional y desconfianza ciudadana hacia el Ejecutivo.

