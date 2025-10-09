El Pleno del Congreso envió un funcionario a Palacio de Gobierno para que haga oficial la citación de urgencia de la mandataria Dina Boluarte luego que aprobarse por unanimidad la citación para que realice su defensa tras admitirse las mocione de vacancia en su contra.

En el documento, el cual fue leído en su totalidad por el presidente del Congreso, José Jerí, se precisa sobre la invitación que le extienden a la jefa de Estado para que esté presente en la sesión que se realizará esta noche desde las 11:30 P. M. para que lleve a cabo su derecho a la defensa de manera personal o asistida por su abogado, por un lapso de 60 minutos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO