Dina Boluarte enfrenta un giro crítico con bancadas que antes rechazaban las mociones de vacancia y que ahora respaldan la séptima iniciativa en su contra. Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que en todas las ocasiones anteriores votaron por mantenerla en el cargo, han anunciado que sus 21 y 10 congresistas respectivamente apoyarán la admisión del debate, lo que refleja una erosión sin precedentes del respaldo legislativo.

Vea también: Dina Boluarte: Congresista Diego Bazán afirma que hay 116 votos a favor de la vacancia

Este cambio de postura, que incluye también a Renovación Popular como firmante de la moción, transforma el panorama político y acerca a la presidenta a un escenario de vacancia real, ya que la suma de estas bancadas supera holgadamente los 52 votos requeridos para que el proceso proceda. El apoyo unificado de la oposición marca un punto de inflexión en la crisis política, puesto que estas bancadas habían sido un dique de contención esencial durante las seis mociones anteriores presentadas entre 2023 y 2024.

