Dina Boluarte enfrenta un panorama incierto ante la posibilidad de una vacancia presidencial, lo que abre un debate sobre quién podría asumir el mando del país. Según el periodista Alonso Ramos, el nuevo presidente del Congreso, José Jeri, sería el primer llamado a sucederla; sin embargo, su pertenencia a la bancada de Somos Perú podría generar un conflicto político que impida su juramentación. Este escenario deja abierta la discusión sobre la viabilidad de una transición ordenada en medio de la crisis.

En caso de que José Jeri no pueda asumir el cargo, Carlos Anderson, congresista sin bancada, se perfila como una alternativa viable debido a su independencia política. Analistas advierten que, de concretarse la vacancia, el Congreso deberá actuar con cautela para evitar una nueva inestabilidad institucional que agrave la tensión entre los poderes del Estado.

