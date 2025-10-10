La destitución de Dina Boluarte ha generado una cobertura noticiosa global, colocando a Perú en las portadas de medios como The New York Times, AP News y BBC Mundo. Estos medios, al reportar la vacancia, han resaltado dos elementos centrales: la profunda crisis política y la creciente ola de criminalidad que afecta al país, la cual es identificada como el trasfondo de la decisión del Congreso. Periodistas fueron contactados por medios internacionales para analizar la situación, evidenciando el interés mundial por entender la inestabilidad peruana.

La figura de la “incapacidad moral permanente” ha captado la atención de la prensa extranjera, que señala su aplicación recurrente en recientes crisis políticas peruanas. Diarios como Clarín de Argentina y El País de España detallan que este fue el fundamento para la remoción de la mandataria, un mecanismo que fue instituido originalmente durante el caso de Alberto Fujimori. La cobertura coincide en subrayar que el proceso express se ejecutó a solo meses de las elecciones generales.

