La presidenta Dina Boluarte defendió con firmeza los principios de su gestión durante su intervención en la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios, donde aseguró que su gobierno trabaja con un enfoque de transparencia y “con las manos limpias”. Afirmó que, pese a las críticas y amenazas, se mantiene el trabajo unitario y honesto, siendo la lucha contra la corrupción una clave fundamental para el desarrollo.

En el ámbito educativo, que definió como uno de los ejes centrales de su administración, destacó el incremento salarial para docentes, la construcción de colegios con infraestructura moderna y la entrega de 50,000 becas previstas para julio. Boluarte reiteró que la satisfacción de ver un país mejor, con una economía que registra 15 meses de crecimiento continuo, es el resultado de apostar por la educación y trabajar sin corrupción.

