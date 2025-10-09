La congresista Patricia Chirinos pidió a las embajadas de Ecuador y Brasil que rechacen cualquier intento de asilo político por parte de Dina Boluarte, al afirmar que “no se trata de persecución, sino de justicia”. En un mensaje difundido en su cuenta de X, la parlamentaria sostuvo que las autoridades extranjeras no deben prestarse a maniobras que, según dijo, buscan evadir responsabilidades legales.

Patricia Chirinos enfatizó que su pronunciamiento responde a la preocupación ciudadana ante las recientes versiones sobre una posible salida del país de la presidenta. Su mensaje, cargado de tono político, se suma a las reacciones del Congreso frente a las acciones de Dina Boluarte, quien enfrenta un contexto de alta tensión institucional y cuestionamientos por parte de diversos sectores.

