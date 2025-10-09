La hora cero para la presidenta de la República, Dina Boluarte. El pleno del Congreso definió a las nueve de esta noche como el momento para definir la suerte de la mandataria. Con cuatro mociones de vacancia como antecedente, Boluarte Zegarra, mantiene el silencio y solo se pudo conocer escuetas declaraciones del premier Eduardo Arana y el ministro Morgan Quero.

Según el reglamento del legislativo, que exige que esta consulta se realice en la sesión inmediatamente posterior a la lectura de las mociones, se requiere el voto favorable de al menos el 40% del total de congresistas hábiles para que el procedimiento supere esta etapa inicial y continúe su trámite. Esta votación, que es el primer filtro procesal, se produce en un contexto de alta tensión política, marcando un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.



