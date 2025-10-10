Dina Boluarte podría ser investigada si el Congreso levanta su protección, advirtió el especialista Alonso Ramos. El especialista explicó que la exmandataria enfrenta un panorama incierto, pues la pérdida de su inmunidad podría abrir paso a la reactivación de denuncias archivadas durante su gestión, siempre que el Parlamento así lo determine.

Alonso Ramos detalló que existen acusaciones pendientes que podrían retomarse en cualquier momento, lo que pondría a Dina Boluarte ante un complejo proceso judicial. Según el experto, el futuro de la expresidenta dependerá de la decisión del Congreso, que es la única entidad facultada para autorizar investigaciones a exjefes de Estado, una medida que marcaría un precedente en la política peruana.

