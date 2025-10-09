Congresistas de diversas bancadas presentaron la primera moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, sustentándola en una “incapacidad moral permanente”, tal como lo establece el artículo 113.2 de la Constitución. La moción, que ya cuenta con el respaldo de 35 firmas, incluidos legisladores de Fuerza Popular y APP, fue admitida a debate por la Mesa Directiva, un paso que exige un mínimo de 52 votos para proceder al pleno.

Este escenario se agrava con las recientes declaraciones del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien generó polémica al dirigirse de manera directa a los reporteros de televisión, lo que añade un foco de tensión adicional al Ejecutivo. Asimismo, esta situación, que se desata en un contexto de creciente criminalidad y tras el atentado a la orquesta Agua Marina, pone bajo la lupa la estabilidad del gobierno y la capacidad de articulación de la oposición.

