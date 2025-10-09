Una segunda moción de vacancia multipartidaria se presenta contra la presidenta Dina Boluarte, impulsada principalmente por el partido Renovación Popular y firmada por tres congresistas jecistas: Norma Yarrow, Diego Bazán y Miguel Ciccia. Esta iniciativa, que alega presuntas irregularidades en viajes oficiales y el abandono de carros blindados, busca reunir el apoyo de 52 legisladores para que sea admitida a debate, un escenario que refleja la persistente inestabilidad en el Ejecutivo.

El documento ingresa a un Congreso que ya evalúa una primera vacancia, lo que intensifica la presión sobre el gobierno mientras intenta gestionar la crisis de seguridad. De prosperar la admisión, el proceso requerirá 87 votos en el pleno para destituir a la mandataria, una meta compleja que pone a prueba la unidad de la oposición.

