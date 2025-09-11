Dina Boluarte afirma: “Que digan lo que quieran, me baño en manteca”, en una clara respuesta a las críticas que viene recibiendo por su gestión y la baja aprobación en las encuestas. La presidenta aseguró que los comentarios negativos no le afectan, y sostuvo que, cuando sale a la calle, ciudadanos le agradecen por “cambiar la historia del país”, reforzando su narrativa de resiliencia frente al rechazo.

Vea también: Kenji Fujimori se lanza como entrevistador a través de la plataforma Kick

Durante una reciente declaración, Boluarte manifestó que sigue el consejo de quienes le recomiendan “bañarse en manteca” como símbolo de indiferencia ante las opiniones externas, incluso aquellas provenientes de estudios con respaldo técnico. A pesar del contexto de alta desaprobación, la jefa de Estado afirma que se mantiene firme en su rumbo, mientras se aproxima el cierre de su mandato programado para julio de 2026.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO