La presidenta Dina Boluarte reapareció tras el escándalo de audio de Santiváñez y Arana, afirmando que su gobierno continúa “firme y unido” frente a lo que calificó como “voces pequeñas” que buscan distraer de sus objetivos. Durante su primera aparición pública después de la polémica, la mandataria utilizó un helicóptero para desplazarse a una actividad oficial y confirmó haber solicitado autorización al Congreso para viajar a Nueva York entre el 21 y 25 de septiembre para participar en la Asamblea General de la ONU. Boluarte intenta reivindicarse políticamente luego que el año pasado el Legislativo rechazara una solicitud similar, en un contexto donde dos ministros enfrentan mociones de censura.

Los audios atribuidos al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien habría pedido favores para un delincuente conocido como “El Diablo”, detonaron la crisis que generó rumores de cambios en el gabinete, aunque el gobierno lo descarta. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, tampoco se ha pronunciado sobre el caso, mientras que en el Congreso se recolectan las firmas necesarias para las mociones de censura contra ambos funcionarios. Santiváñez mantiene silencio ante los medios y continúa con sus actividades, pese a que la resolución judicial que impedía su salida del país en junio ya evidenciaba posibles irregularidades. La situación prueba la frágil estabilidad del Ejecutivo mientras la oposición busca capitalizar el desgaste político.

