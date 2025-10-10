Horas después de que el Congreso aprobara su vacancia por “incapacidad moral permanente”, Dina Boluarte apareció ante la prensa para desmentir versiones que la vinculaban con un supuesto pedido de asilo. “Nada de eso es cierto. Estoy en mi hogar”, declaró, acompañada de su abogado Juan Carlos Portugal. La exmandataria aseguró que no tiene intención alguna de abandonar el país: “No está ni siquiera en el más mínimo pensamiento ni en mi sentimiento patriótico dejar el Perú”.

La breve aparición se dio desde el pórtico de su casa en Surquillo, donde Boluarte afirmó que había llegado de madrugada tras dejar Palacio de Gobierno. “Hoy he estado descansando como corresponde”, añadió, en lo que fue su primer pronunciamiento público tras la destitución.

Investigaciones fiscales y pedido de impedimento de salida

Mientras Boluarte insiste en que enfrentará los procesos judiciales en curso, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial una medida de impedimento de salida del país por 36 meses. La solicitud está vinculada a una investigación por presunto lavado de activos, y se suma a otro pedido por 18 meses relacionado con supuestas irregularidades en EsSalud durante su gestión.

Ambas medidas buscan evitar que la exmandataria abandone el país mientras se desarrollan las diligencias. En paralelo, se le intenta notificar sobre una audiencia programada para el 15 de octubre, vinculada al caso “Los Dinámicos del Centro”.

Dina Boluarte y un mensaje en medio de la incertidumbre

En su declaración, Boluarte se mostró serena y reiteró que está tranquila con su conciencia. “Regresé al Perú después de vivir varios años en el extranjero porque siempre estuvo en mi corazón servir a la patria”, expresó. La frase busca reforzar su compromiso con el país, en medio de una crisis política que ha generado incertidumbre sobre el futuro del Ejecutivo.

El video de sus declaraciones, publicado en redes sociales por diversos medios, ha generado reacciones divididas. Mientras algunos cuestionan la brevedad del mensaje, otros destacan su decisión de enfrentar las acusaciones sin abandonar el territorio nacional.

Dina Boluarte concluyó su pronunciamiento afirmando que entrega el cargo “con la moral en alto y la dignidad íntegra”, advirtiendo sobre la delicada coyuntura institucional y los intereses oscuros detrás de la crisis. “Me voy en paz, he dado todo de mí al pueblo peruano”, finalizó.