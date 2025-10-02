La presidenta Dina Boluarte reveló que su gobierno “está evaluando declarar en emergencia” el transporte como medida extrema para enfrentar la inseguridad ciudadana que afecta al sector. Boluarte atribuyó la crisis actual a organizaciones criminales transnacionales, las cuales operan en múltiples países y han convertido al Perú en uno de sus blancos dentro de la región latinoamericana.

Esta declaratoria excepcional permitiría realizar compras directas de cámaras de seguridad, un mecanismo ágil que evitaría los tediosos procesos de licitación que usualmente retrasan la implementación de medidas de protección. La mandataria hizo un llamado a los transportistas para que depongan las medidas de fuerza, argumentando que un paro de 24 o 48 horas no solucionará el problema de la delincuencia organizada que aqueja al país.

