Dina Boluarte se pronunció luego de que el Congreso de la República aprobara su vacancia con 122 votos a favor. En un mensaje a la nación transmitido desde Palacio de Gobierno y acompañada de todos sus ministros de Estado, la exmandataria señaló que asumió la presidencia por encargo del mismo Parlamento que hoy decidió su destitución pese a “las implicancias que esto tiene para la estabilidad del país”.

“En todo momento invoque a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país ante este contexto no he pensando en mi sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecen un crecimientocon estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción como lo hemos venido haciendo durante mi gobierno”, inició señalando.

Asimismo, hizo un balance de su gestión. “Como demnocrata que soy y como una mujer que viene del Perú profundo, que ha sentido en carne propia las carencias y también ha podido trabajar por el bienestar de su pueblo, hoy quiero hacer un resumen de lo que hemos avanzado luego de recibir un pais en crisis social, política y económica en diciembre del 2022”, afirmó.

Vacancia de Dina Boluarte

El Congreso de la República aprobó la vacancia de Dina Boluarte tras un extenso debate en el que se discutieron cuatro mociones acumuladas en su contra. Los principales argumentos giraron en torno a la presunta incapacidad moral de la mandataria, señalada por la falta de respuesta frente a la creciente ola de inseguridad y las recientes denuncias por presuntos actos de corrupción en el Ejecutivo.

Los parlamentarios que impulsaron la medida sostuvieron que el Gobierno perdió el control del orden interno, especialmente tras el atentado contra la agrupación Agua Marina, considerado por varios congresistas como un reflejo del deterioro de la seguridad nacional. A ello se sumaron cuestionamientos por la designación de ministros sin experiencia y la falta de autocrítica en la gestión, factores que terminaron por inclinar la votación a favor de su destitución.

