La presidenta Dina Boluarte dirigió una fría respuesta a los transportistas por el paro al afirmar que “son ustedes los que dejan de generar ingresos”, durante su llamado a la reflexión sobre las consecuencias de la medida de fuerza. La mandataria argumentó que los principales perjudicados son los mismos conductores, quienes al paralizar sus actividades dejan de percibir los ingresos económicos que sustentan a sus familias diariamente.

Como segunda consecuencia grave, señaló que miles de trabajadores que usan el transporte público llegan con retraso a sus empleos, afectando la productividad nacional. La jefa de Estado instó a buscar soluciones conjuntas para enfrentar el problema de las extorsiones, comprometiendo la instalación de paraderos seguros con presencia policial permanente que brinde protección real a los transportistas.

