Horas después de que el Congreso aprobara su vacancia por “incapacidad moral permanente”, Dina Boluarte rompió su silencio con un breve mensaje a la prensa. Desde la puerta de su casa en Surquillo, la exmandataria afirmó: “Me voy con la moral en alto y la dignidad íntegra”, en una declaración que ha generado reacciones divididas en el ámbito político y ciudadano.

Boluarte negó rotundamente haber solicitado asilo y aseguró que no tiene intención de dejar el país. “Estoy en mi hogar. No está ni siquiera en el más mínimo pensamiento ni en mi sentimiento patriótico dejar el Perú”, expresó, acompañada por su abogado Juan Carlos Portugal. La frase busca reforzar su compromiso con enfrentar las investigaciones que se le imputan.

Investigaciones fiscales y pedidos judiciales

Actualmente, Dina Boluarte enfrenta dos procesos judiciales abiertos. El primero está vinculado a presunto lavado de activos, por el cual la Fiscalía ha solicitado una medida de impedimento de salida del país por 36 meses. El segundo está relacionado con presunta negociación incompatible durante su gestión en EsSalud, que incluye otro pedido de restricción por 18 meses.

Ambas solicitudes están en evaluación por el Poder Judicial, que también intenta notificarla sobre una audiencia programada para el 15 de octubre. Según reportes, un funcionario judicial acudió a su domicilio sin éxito, lo que ha generado suspicacias sobre su disposición a colaborar con las diligencias.

“Estoy tranquila con mi conciencia”

En su declaración, Boluarte insistió en que no cree haber cometido irregularidades durante su mandato. “Regresé al Perú después de vivir varios años en el extranjero porque siempre estuvo en mi corazón servir a la patria”, dijo. La expresidenta se mostró serena y reiteró que está dispuesta a enfrentar las acusaciones, aunque no ofreció disculpas ni reconoció errores de gestión.

Su mensaje ha sido interpretado por algunos sectores como una estrategia para mantener presencia política, mientras otros lo ven como una desconexión con la gravedad de las denuncias que enfrenta. La frase “me voy con la moral en alto” ha sido replicada en redes sociales con distintos matices, desde apoyo hasta crítica.

¿Qué viene ahora?

Con la vacancia oficializada y las investigaciones en curso, Boluarte se encuentra en una etapa decisiva. Las próximas semanas definirán si podrá permanecer en libertad o si se le impondrán restricciones judiciales. Mientras tanto, el Congreso ha designado a Martha Moyano como presidenta interina, en medio de una coyuntura marcada por la crisis institucional y el avance del crimen organizado.

Boluarte, por ahora, ha optado por el silencio tras su breve pronunciamiento. No ha convocado conferencias ni emitido nuevos mensajes, mientras su defensa legal insiste en que no existe intención de evadir la justicia.

