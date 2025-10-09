La reconocida cantante Dina Páucar arremete contra la presidenta Dina Boluarte tras el ataque a Agua Marina, exigiendo que la mandataria “se ponga las faldas bien puestas” en alusión a la necesidad de mayor firmeza frente a la violencia que afecta a los artistas peruanos. La intérprete, quien confesó sentirse profundamente adolorida por las cinco víctimas del atentado contra sus colegas músicos, cuestionó que los delincuentes cuenten con mejor armamento que la Policía Nacional durante su presentación ante el público que acudió a apoyarla. Páucar reveló su cercana amistad con Manuel, guitarrista de la agrupación atacada, mientras destacaba la fraternidad que une a todos los exponentes de la música popular como hermanos ante la creciente inseguridad que enfrentan en sus giras nacionales.

La artista folclórica manifestó su respeto hacia su audiencia a pesar del dolor que experimenta, enfatizando que todo el sector musical comparte la misma vulnerabilidad ante grupos criminales que operan con impunidad en diferentes regiones del país. Su contundente declaración se produce cuando múltiples agrupaciones reportan extorsiones y ataques armados, generando zozobra entre los artistas que deben trabajar sin protección estatal adecuada en carreteras y escenarios. El reclamo de Páucar refleja la creciente frustración de los trabajadores de la cultura ante la incapacidad gubernamental para garantizar su seguridad básica, especialmente después de incidentes similares que han costado la vida a colegas como Paul Flores de Armonía 10 en circunstancias que permanecen sin esclarecerse completamente.

