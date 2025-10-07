El dirigente de transporte del Cono Norte sentencia que “te matan, leas o no el mensaje”, desmintiendo categóricamente la recomendación de la presidenta Boluarte sobre no contestar llamadas extorsivas. Califica las declaraciones gubernamentales como “estupideces” que ofenden su inteligencia, especialmente cuando las estadísticas oficiales reconocen un aumento del 800% en extorsiones.

Miguel Palomino explica que los criminales establecen fechas límite de pago, ejecutando sus amenazas aunque las víctimas ignoren los mensajes como sugirió la mandataria. El líder gremial responsabiliza a la Ley 32108 por complicar la investigación de bandas criminales, una normativa que según él protege indirectamente a los delincuentes en lugar de a los ciudadanos.

