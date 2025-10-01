El dirigente de transporte afirmó que no permitirán otro asesinato ni atentado contra su sector, tras sostener reuniones consecutivas con los ministerios de Transportes e Interior. Representantes de 80 empresas del cono norte y 15 del cono este acordaron reorganizar los gremios transportistas, que enfrentan constantes convocatorias a paros sin consenso previo. Esta decisión busca contrarrestar el manejo político de algunas asociaciones, que según los empresarios formales han perdido legitimidad ante sus bases.

Las empresas solicitaron despliegue policial desde las 4 a.m. en puntos críticos, especialmente en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde la inseguridad afecta las operaciones. El Ministerio del Interior se comprometió a reforzar la seguridad con una unidad de élite existente, aunque los transportistas evaluarán semanalmente los resultados concretos. El dirigente advirtió que no extenderán “cheques en blanco” a las autoridades, puesto que la crisis de extorsiones ya causó la migración de conductores a otros rubros.

