El gremio de transportistas rechazó el llamado de la presidenta Dina Boluarte a “no abrir mensajes ni responder llamadas” de extorsionadores, luego del asesinato de un chofer en San Juan de Lurigancho. Los conductores aseguraron que la medida demuestra desconocimiento del peligro que enfrentan a diario en las calles.

Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, expresó que las palabras de la mandataria reflejan una falta de acción del Gobierno ante la violencia del crimen organizado. Según indicó, los transportistas trabajan bajo amenaza constante y ya no confían en las promesas de seguridad.

“No se trata de dejar de contestar, se trata de que el Estado empiece a responder. Los extorsionadores no mandan saludos, mandan balas. Si no respondemos nos matan. Ya estamos cansados”, señaló Campos, al exigir una reacción inmediata del Ejecutivo frente a los asesinatos y amenazas que azotan al sector.

Boluarte pidió a los transportistas no abrir mensajes ni contestar llamadas

Durante su pronunciamiento, la presidenta Dina Boluarte recomendó a los transportistas “no abrir mensajes ni responder llamadas” de números desconocidos y reportarlos a la Policía. Sostuvo que su gobierno trabaja “las 24 horas del día, los 7 días de la semana” para combatir las extorsiones.

Asimismo, pidió a los conductores no responder llamadas con códigos del extranjero, al advertir que muchas de ellas están vinculadas a redes criminales. “Queridos hermanos transportistas, sumemos todos a vencer a esta lacra que es la inseguridad ciudadana, que es la extorsión, que es el asesinato. Los vamos a atrapar, no nos van a ganar esta batalla”, señaló.

