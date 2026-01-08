El dirigente del gremio de transportistas, Martín Ojeda, anuncia un paro para la próxima semana tras los nuevos crímenes contra choferes, en una medida de fuerza extrema que responde a la escalada de violencia que sacude al sector.

Ojeda revela que, en apenas tres días, se contabilizan seis atentados, incluyendo agresiones a tres empresas diferentes y ataques con granadas ocurridos meses atrás.

Vea también: Lurín: Sicarios casi acaban con la vida de un chofer tras disparar en 8 oportunidades

El líder de Transportes Unidos, organización que agrupa a los cuatro conos de Lima, convoca una conferencia de prensa para este viernes a las 4 p.m., donde detallará las acciones de protesta.

Ojeda critica que, si bien las autoridades realizan trabajos de inteligencia, estos no se traducen en resultados concretos, una brecha entre la teoría y la práctica que está costando vidas.

