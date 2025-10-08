Una dirigente que defendía a vecinos de la mafia de terrenos fue asesinada a balazos en Puerto Maldonado, cuando se encontraba almorzando en un local familiar. Irasema Vizcarra Valdez, de 36 años, fue atacada por un sicario de 17 años, quien ingresó al establecimiento y le disparó en siete ocasiones, incluso cuando la víctima intentaba refugiarse, un hecho que consterna a la comunidad que ella lideraba. Este crimen evidencia los altos riesgos que enfrentan los líderes sociales que se oponen a grupos delictivos, los cuales operan con impunidad en la región.

Vea también: Christian Domínguez pide disculpas a Karla Tarazona por acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

El adolescente, quien fue capturado en el acto por los propios pobladores que presenciaron el ataque, ahora se encuentra bajo custodia policial mientras se investigan los móviles del homicidio. El padre de la dirigente llegó al lugar minutos después del crimen, encontrando un escenario de dolor que ha sumido en luto a la ciudad, la cual clama justicia por una mujer que dedicaba sus esfuerzos a proteger el patrimonio de sus conciudadanos frente al avance de la delincuencia organizada.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO