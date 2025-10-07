El dirigente transportista calificó como “estupidez” las declaraciones del jefe de la PNP, respondiendo así al general Arriola quien, al ser consultado sobre el temor de los conductores, afirmó que “todos vamos a morir en algún momento“. Miguel Palomino cuestiona duramente esta postura, señalando que normalizar la muerte por violencia delictiva contradice la función constitucional de la Policía de proteger la vida.

Vea también: Miguel Palomino: “El Congreso y el Gobierno nos están matando con sus leyes pro crímenes”

El líder gremial exige saber para qué están las autoridades si no pueden garantizar seguridad, una crítica que se extiende al Ministro del Interior cuyo desempeño también ha sido cuestionado en el Congreso. Esta controversia ocurre mientras el sector transportista evalúa nuevas medidas, pues la paralización de ayer generó pérdidas nacionales estimadas en más de 500 millones de soles, un impacto económico que profundiza la crisis.

