El dirigente transportistas del Cono Norte asegura que el paro continúa, desconociendo el acta firmada por otros gremios que daba por levantada la medida de fuerza tras una reunión con las autoridades. El líder es categórico al afirmar “los extorsionadores no esperan”, criticando así la recomendación de no contestar llamadas al considerar que los criminales ejecutan sus amenazas sin miramientos.

Vea también: Usuarios en SJL denuncian poca afluencia de buses pese a cancelación del paro de transportistas

Miguel Palomino, quien movilizó ayer más de 700 unidades en Lima, argumenta que no avala los acuerdos porque llegó tarde a la cita y se le impidió el ingreso, una situación que refleja la fragmentación existente en el sector. Esta postura explica que empresas como Vipusa y El Rápido mantengan sus unidades paralizadas, una demostración de que la crisis de seguridad sigue sin una solución real y unificada.

