Dirigentes transportistas enfurecen contra la inseguridad al denunciar que “nuestra vida vale 10 soles”, una expresión de indignación que refleja la desprotección que sufren frente al sicariato y la extorsión. Martín Valeriano, presidente de ANITRA, señala que las autoridades son indolentes e incapaces de resolver este problema, que ya supera el año de duración y registra muertes casi diarias.

La desesperación crece tras el asesinato de un chofer el sábado y el ataque a otro el domingo, hechos violentos que evidencian la incapacidad estatal para garantizar seguridad en las rutas. Waldo Poma revela que el 2 de octubre ingresaron un proyecto de ley al Congreso, una iniciativa legal que busca crear herramientas efectivas contra la criminalidad organizada.

