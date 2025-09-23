DIRIS Sur activó su protocolo de emergencia y atendió a un abuelo enfermo en estado de abandono, luego de que ATV Matinal reportara su crítica situación en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. La intervención se coordinó con la Municipalidad de SJM, cuya asistente social anunció que se abrirá un expediente en el Centro Integral del Adulto Mayor y se reportará el caso a la DIPAM del Ministerio de la Mujer.

Vea también: ‘Secretos de cocina’: Sandra Plevisani enseña a preparar pancitos de yema

El adulto mayor, Vladimiro Aragón de 61 años, fue estabilizado en el local comunal donde vivía y trasladado en ambulancia al Centro de Salud Ollantay para una evaluación inicial. Personal del Ministerio de Salud confirmó que, posteriormente, será derivado al Hospital María Auxiliadora, donde el director ya tiene conocimiento del caso para brindarle la atención especializada que requiere por su diabetes avanzada.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO