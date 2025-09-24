Disney reactivó el show de Jimmy Kimmel luego de que un masivo boicot ciudadano generara pérdidas millonarias a la corporación tras la suspensión del programa. La medida se revirtió seis días después de que el humorista fuera sacado del aire por sus comentarios sobre el asesinato del activista Charlie Kirk, lo que desencadenó una protesta coordinada de audiencias. Los televidentes organizaron la cancelación de suscripciones a plataformas de streaming y visitas a parques temáticos, una presión económica que obligó a la empresa a recapacitar sobre su decisión inicial.

En su regreso, Kimmel agradeció el apoyo público y criticó duramente al presidente de Estados Unidos por celebrar su suspensión y sugerir retirar licencias a medios críticos. Esta postura presidencial, que muchos consideran un ataque directo a la libertad de expresión, generó preocupación en un país que se precia de proteger las libertades individuales. El caso evidencia el poder de la opinión pública frente a grandes corporaciones, estableciendo un precedente sobre la influencia ciudadana en decisiones de contenido mediático

