Disparan a conductor de la línea D tras interceptarlo en plena avenida de San Juan de Miraflores, en un ataque que las autoridades sospechan estaría vinculado a una posible extorsión. El chofer, identificado como Julio Alfaro Enciso Toledo, fue baleado por dos sujetos que lo interceptaron cuando transitaba por la avenida Ramón Vargas Machuca, zona donde en los últimos meses se han registrado varios hechos violentos contra transportistas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el atentado podría estar relacionado con una venganza, ya que la empresa a la que pertenece la víctima participó en el reciente paro de transportistas. Testigos afirmaron que los atacantes se movilizaban en un vehículo negro desde el cual abrieron fuego, generando pánico entre peatones y conductores. La Policía busca a los responsables mientras se evalúa reforzar la seguridad en la zona.

