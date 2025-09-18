Disturbios y una fuerte represión policial marcaron una jornada de violencia en Francia durante masivas protestas contra las políticas presidenciales de Emmanuel Macron. Los sindicatos, que convocaron a más de un millón de personas según sus cifras, rechazan un plan de ajuste fiscal que implica recortes de miles de millones de euros, congela salarios y reduce servicios públicos. La respuesta estatal incluyó el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos, generando escenas de caos y enfrentamientos directos entre manifestantes y fuerzas del orden.

La violencia se extendió con vehículos policiales tomados, edificios incendiados y bloqueos que paralizaron vías, mientras imágenes de agentes golpeando a una mujer causaron indignación internacional. El gobierno francés, que admite medio millón de asistentes a las marchas, enfrenta un mensaje claro de descontento social en un contexto donde el presidente Macron cuenta con apenas un 16% de respaldo ciudadano. Esta jornada refleja una profunda fractura entre la ciudadanía y el poder estatal.

