El Reniec confirmó la plena validez del DNI azul y amarillo para todos los trámites nacionales, incluido el sufragio en los próximos comicios electorales, lo que despeja las dudas de millones de peruanos. Esta medida, que aplica siempre que el documento no haya alcanzado su fecha de caducidad, evita aglomeraciones innecesarias en las oficinas, ya que solo se debe renovar por pérdida, cambio de domicilio o para actualizar la fotografía.

El nuevo DNI electrónico 3.0 incorpora un chip con 64 medidas de seguridad que habilita la firma digital, un avance que agiliza trámites para ciudadanos y servidores públicos. Además, se anticipa que el próximo año se implementará un sistema de voto digital para poblaciones priorizadas, modernizando así los procesos democráticos y garantizando una mayor seguridad en las transacciones oficiales.

