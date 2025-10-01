El DNI electrónico gratuito beneficiara prioritariamente a personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, según confirmó Iván Torres, director de Restitución de la Identidad del Reniec. El trámite resulta esencial para ejercer derechos fundamentales como el acceso a salud y educación, además de ser requisito indispensable para la actualización del padrón electoral que cierra el 14 de octubre.

La institución realiza aproximadamente 1,000 campañas mensuales en zonas alejadas del país, coordinando con gobiernos locales para llevar documentación a quienes más la necesitan, lo que incluye también la renovación de documentos caducos y duplicados para menores de edad. Estas jornadas se publican previamente en las redes sociales oficiales, permitiendo que ciudadanos de distritos como Comas, San Martín de Porres e Independencia accedan a su identificación sin costo alguno.

