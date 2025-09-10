El dólar cayó a S/ 3.49, alcanzando su mínimo histórico desde 2020, lo que evidencia una apreciación sólida del sol respaldada por fundamentos económicos robustos. Este comportamiento, que beneficia a los consumidores con un poder adquisitivo fortalecido, se explica por los superávits comerciales que generan las exportaciones mineras.

Vea también: Senamhi anuncia la fecha oficial del inicio de la primavera 2025

Dichos excedentes, que alcanzaron los USD 24,000 millones el año pasado, han elevado las reservas internacionales a USD 83,000 millones, equivalentes al 30% del PIB nacional. Esta solidez financiera proporciona al Estado la capacidad de intervenir en el mercado, estabilizando la moneda y proyectando confianza en los inversionistas frente a la volatilidad global.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO