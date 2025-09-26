Don Omar anunció su despedida de los escenarios tras una influyente carrera de 25 años que lo consolidó como uno de los pioneros del reguetón a nivel mundial. El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es William Omar Landrón, confirmó que su retiro será definitivo, una decisión que ha sorprendido a millones de seguidores. Este anuncio representa el fin de una era para el género urbano, donde Don Omar se erigió como una figura fundamental con éxitos globales.

Sin embargo, su salida no será inmediata, puesto que ha planeado una serie de conciertos de despedida para el año 2026 que marcarán el cierre oficial de su trayectoria artística. El intérprete de clásicos como “Danza Kuduro” ya está organizando los detalles de su gira final, la cual promete ser un espectáculo memorable para sus fanáticos. Su legado musical, que incluye colaboraciones históricas y récords de ventas, quedará como un pilar fundamental en la historia de la música latina contemporánea.

