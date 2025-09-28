Rosario Guadalupe, conocida popularmente como Doña Charo y madre de Jefferson Farfán, compartió un estremecedor relato sobre los difíciles momentos que vivió en los inicios de su vida familiar. La confesión ocurrió durante una charla en el podcast de YouTube conducido por Luis ‘Cuto’ Guadalupe, donde recordó un episodio que estuvo a punto de costarle la vida a su hijo cuando este era apenas un bebé.

“Lo aventé para que se salve”

Doña Charo relató que el hecho ocurrió en Villa El Salvador, durante una invasión, en medio de un apagón. Mientras caminaba con Jefferson de apenas siete meses en brazos, cayó de manera accidental a un silo abierto. La desesperación se apoderó de ella al darse cuenta de que no había nadie cerca para auxiliarla.

“Voy caminando con mi hijo y de repente caigo con Jefferson adentro. Pensé: ‘¿Cómo salgo de aquí?’. No había nadie alrededor que pudiera escucharme, ya que la casa estaba lejos”, contó con gran emoción.

Fue en ese instante que tomó una decisión desgarradora: sacrificarse para salvar a su hijo. “Lo aventé para que se salve. Yo ya había vivido bastante, pero él no”, reveló.

Luego de arrojar a su hijo fuera del hueco, Doña Charo quedó atrapada, luchando por remover la arena que la mantenía dentro. Tras un esfuerzo enorme logró salir, pero aún le faltaba lo más difícil: encontrar a su bebé en plena oscuridad.

“Imagina buscar en la oscuridad a un bebé morenito. Temía pisarlo”, recordó con voz quebrada. Finalmente, logró hallarlo con los ojos abiertos y sereno, lo tomó en sus brazos y rompió en llanto de alivio.

Un recuerdo marcado por el amor de madre

El relato de Doña Charo conmovió a los seguidores del programa, quienes destacaron la fortaleza y valentía de una madre que estuvo dispuesta a dar su vida por la de su hijo. Este episodio se suma a las múltiples historias de sacrificio y superación que acompañaron la infancia de Jefferson Farfán.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO