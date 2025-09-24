Donald Trump asoció el paracetamol durante el embarazo con el autismo en unas declaraciones que han generado alarma y escepticismo en la comunidad médica internacional. Frente a estas declaraciones, la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica enfatizan que, con los datos actuales, el paracetamol (acetaminofén) sigue siendo el analgésico y antipirético más seguro para las gestantes.

Vea también: Abuelito con diabetes rescatado tras reporte de ATV Noticias Matinal vuelve a nacer

El expresidente estadounidense basó su afirmación en estudios preliminares que, según expertos como Omar Neira, carecen del rigor científico necesario para establecer una relación causal. Los médicos explican que este medicamento, a diferencia de otros antiinflamatorios como el ibuprofeno, no traspasa la barrera placentaria de la misma manera, lo que lo convierte en la opción preferida para controlar fiebre y dolor durante el embarazo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO