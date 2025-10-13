Donald Trump encabezó la firma del acuerdo de paz que pone fin a la guerra en Gaza durante una ceremonia realizada en Sharm el-Sheikh, Egipto, donde líderes mundiales oficializaron el cese de hostilidades después de dos años de conflicto. El Trump calificó este entendimiento como “prolongado y duradero”, aunque notablemente ausente estuvo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuya no participación generó interrogantes sobre el respaldo total del gobierno israelí. Este acuerdo incluyó la liberación inicial de rehenes palestinos por parte de Israel, cumpliendo así la primera etapa de un proceso que busca estabilizar permanentemente la región.

Como parte del entendimiento, Israel liberó a 20 ciudadanos israelíes que permanecían cautivos desde octubre de 2023, cuando fueron capturados durante un ataque en un festival de música electrónica, generando imágenes emocionantes de reencuentros familiares que circularon globalmente. La liberación mutua de prisioneros representa un avance significativo en las relaciones bilaterales, estableciendo un precedente para futuras negociaciones que deberán abordar temas pendientes como el estatus final de Gaza. Este desarrollo marca un punto de inflexión en el conflicto medio oriental, aunque su implementación completa dependerá del compromiso continuo de ambas partes en los próximos meses.

