Donald Trump confirmó el hundimiento de otra narco-lancha con malandros venezolanos a bordo durante operativos de las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. El ataque, que eliminó a tres narcotraficantes según anunció el propio mandatario, forma parte de la estrategia reforzada contra el tráfico de drogas que ingresa a Estados Unidos.

Esta acción militar, que Trump justificó señalando que “estos narcotraficantes han costado muchas vidas”, representa una escalada en las tácticas para combatir el narcotráfico internacional. El presidente sugirió que podrían ampliarse las operaciones a rutas terrestres, indicando que los cárteles continúan traficando drogas por vías alternas despite los recientes operativos marítimos.

